شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يُجهز قاعدة بيانات للحكام قبل تسليمها للبرتغالي بيريرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعكف لجنة الحكام باتحاد الكرة، فى الوقت الحالي، برئاسة محمد فاروق على تجهيز قاعدة بيانات الحكام في الدوري المصري الممتاز منذ بداية الموسم لتسليمها للبرتغالي بيريرا رئيس اللجنة الجديد الذى سيتسلم مهام عمله منتصف هذا الأسبوع.

وتنتظر لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري وصول البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة اللجنة خلال الساعات القليلة المقبلة، لنظر الشكاوى والطعون المقدمة على اختيارات الترقي والتصرف فيها.

وطالب اتحاد الكرة من لجنة الحكام برئاسة محمد فاروق النظر فى الطعون التى تقدمت للجنة منذ الأحد قبل الماضي على اختبارات الترقي، وكذلك شكاوى بعض الحكام، ولكن الأخير قرر عدم النظر فى هذه الأمور حتى يتولى رئيس اللجنة الجديد المسئولية.

ويصل البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، القاهرة الاثنين المقبل لاستلام مهام عمله فى اتحاد الكرة بعد توقيع العقود بشكل رسمي، ويترأس بيريرا لجنة الحكام بجانب عمله كمطور للتحكيم المصرى.

واستقر مسئولو اتحاد الكرة على قرار التعاقد مع البرتغالي فيتور بيريرا لرئاسة لجنة الحكام، خلال الجلسة التى عقدها مجلس إدارة اتحاد الكرة مؤخراً.

وأرسل اتحاد الكرة نسخة من العقود للحكم البرتغالي السابق للاطلاع عليها، وتمت مناقشتها بين مجلس الجبلاية وبيريرا والاتفاق على بعض البنود التى كانت محل خلافات، ومن المنتظر أن يصل الخبير البرتغالى القاهرة خلال أيام لاستلام مهام عمله رسمياً.

وسبق للبرتغالي فيتور مانويل ميلو بيريرا التحكيم في كأس العالم لكرة القدم 1998 وكأس العالم لكرة القدم 2002، وحكم في كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2000.