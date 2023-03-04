75 دقيقة.. الأهلي يبحث عن الهدف الثالث والقطن يسعى لإحراز الأول

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة القطن كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما تضم دكة الأهلي في مباراة القطن كلاً من: علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ، وبذلك يعود البرازيلي برونو سافيو بعد فترة طويلة من الغياب للأصابة.

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الأهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي ونجح فى تسجيل هدف مُبكر من جملة رائعة بدأت من محمد شريف إلى معلول إلى طاهر محمد طاهر الذي لعبها بطريقة جيدة تصل محمد شريف الذي أستلم الكرة بشكل رائع وسددها في شباك الحارس الكاميروني مُحرزاً الهدف الأول في الدقيقة الأولى.

بعد الهدف لم يهدأ أداء الأهلي وواصل الضغط على مرمى المنافس الكاميروني فيما إعتمد الأخير على الهجماتن المرتدة، وهدأ اللعب قليلاً وأنحصر وسط الملعب مع محاولات مُتباعدة من الاهلي عن طريق طاهر وشريف والقندوسي لتسجيل هدف ثانً.

تدريجياً نشط أداء القطن وحاول الوصول إلى مرمى الشناوي وسدد لاعبيه أكثر من كرة لكنها لكن تكن خطرة وتعامل معها دفاع الأحمر وحارس مرماه محمد الشناوي بشكل جيد.

وشهدت الدقيقة 28 فرصة ضائعة من الأهلي بعدما سدد حمدي فتحي كرة أرتطمت بالعارضة وتضيع على الأهلي فرصة هدف مؤكد، وتعرض محمد شريف لإصابة غادر على أثرها الملعب في الدقيقة 33 وشارك شادي حسين بدلاً منه.

وسيطر الأهلي هعلى مجريات اللقاء تماماً وأنطلق طاهر بكرة سريعة ناحية اليسرى ومررها إلى على معلول الذي رفع عرضية مُتقنة تعامل معها أحمد القندوسي بشكل رائع حيث أودعها برأسه في شباك حارس الكاميرون بالدقيقة 40 وواصل الأهلي وأهدر بيرسي تاو فرصة تسجيل هدف ثالث بعدما سدد كرة ضعيفة برأسه رغم أنه كان مُنفرداً ثم ينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية نظيفة.