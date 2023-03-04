شكرا لقرائتكم خبر عن مالك محمود جنش يظهر فى تدريبات فيوتشر استعداداً لمواجهة الجيش الملكي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مالك محمود جنش، نجل حارس مرمى فيوتشر، بصحبة والده فى مران الفريق، الذي أقيم اليوم استعدادا لمواجهة الجيش الملكي المغربي، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأغلق الجهاز الفني لنادي فيوتشر، بقيادة علي ماهر، صفحة الدوري مؤقتاً وذلك بعد التعادل مع الإسماعيلي سلبياً في الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة.

ويلتقي فيوتشر بالجيش الملكي الأربعاء المقبل بالقاهرة، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر في المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره في دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

وطالب علي ماهر، الجهاز الطبي لفيوتشر بسرعة تجهيز المصابين وساتعادتهم في أقرب فرصة، خاصة الثنائي، مروان محسن وحاجي باري مهاجما الفريق، حيث لا يتواجد لدى الفريق مهاجم بديل لأحمد عاطف في الفترة الأخيرة بسبب الاصابات التي عصفت بلاعبي الفريق نتيجة ضغط المباريات.