شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يتلقى خطابا رسميا من أسوان للمطالبة بالمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى اتحاد الكرة خطابا رسميا من نادي أسوان يطلب فيه النادي الجنوبي المشاركة فى البطولة العربية للأندية المقرر إقامتها فى السعودية.

وحدد الاتحاد العربي نادي الزمالك، بوصفه بطل الدوري المصري الموسم الماضي، للمشاركة بالبطولة، كما تم توجيه دعوة خاصة من الاتحاد العربي للنادي الأهلي الذى اعتذر عن عدم المشاركة لرغبته فى التجهيز للموسم الجديد.

ورشح الاتحاد المصري نادى طلائع الجيش "رابع الدوري بالموسم الماضي" فى ظل ارتباط بيراميدز "الوصيف" بالمشاركة فى كأس الكونفدرالية.

وأرسل النادي الأهلي خطابًا اليوم للاتحاد المصري لكرة القدم، أكد فيه تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية، المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

وجاء في الخطاب أنه بقدر رغبة النادي في تلبية الدعوة الكريمة إلا أنه يتعذر مشاركة فريق الأهلي في هذه البطولة، وفقًا للرؤية الفنية، وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي، الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين.