شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يبدأ الاستعداد لفاركو بالفوز على شبابه بثلاثية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى الاستعداد لمواجهة فاركو، المقرر إقامتها مساء الأربعاء المقبل فى الجولة 21 من مسابقة الدورى العام.

وقام الجهاز الفنى بتنظيم مباراة ودية مع فريق الشباب، شارك بها بعض اللاعبين الذين شاركوا أمام فيوتشر والبدلاء والغائبون عن مباراة الأمس.

وحرص حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق، على تجربة بعض اللاعبين العائدين من الإصابة والإيفاف ومشاهدة عناصر فريق الشباب، فى إطار تجهيز الجميع للمباريات المقبلة.

وفاز الدراويش على شبابه بثلاثة أهداف نظيفة عن طرق عمر الساعى ومحمد زيدان ومروان حمدى.

وبدأ الدراويش الشوط الأول بتشكيل مكون من أحمد عادل عبد المنعم، حمدى النقاز، محمد خليفة،محمد نصر، أحمد عبد الوهاب، عمر الوحش، عماد حمدى، محمد بيومى، عبد الرحمن مجدى، عمر الساعى، نادر فراج. وشارك الحارس محمد كوكو مع فريق الشباب.

وفى الشوط الثانى لعب الإسماعيلى بتشكيل مكون من محمد صبحى، إياد العسقلانى، عبد الله حسنى، مصطفى فارس، أحمد محسن، سيرجى أكا، محمد عبد السميع، كريم الديب، صالح جمعه، محمد زيدان.