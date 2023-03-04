شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف يتقدم للأهلى فى مرمى القطن الكاميرونى بالدقيقة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمد شريف، لاعب الأهلي هدف التقدم لفريقه في مرمى القطن الكاميروني في الدقيقة الأولى من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد الأهلي والسلام والمؤجلة من الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، علي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني في خط الدفاع، حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي في خط الوسط، وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف، وييرسي تاو في خط الهجوم.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف.