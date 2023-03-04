شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لفيريرا مع لاعبى الزمالك.. وتدريبات فى الجيم للأساسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية للأبيض اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادا للقاء الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الجلسة حديثا بين المدير الفني واللاعبين حول ضرورة غلق ملف مباراة بيراميدز ومسابقة الدوري بشكل مؤقت، وطالبهم بالتركيز على مواجهة الترجي المرتقبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.