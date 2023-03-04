شكرا لقرائتكم خبر عن زد يتعادل مع الإنتاج ويعتلى صدارة مجموعة القاهرة.. والمقاصة يهزم ملوى 1/2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق زد فى فخ التعادل السلبى مع الإنتاج الحربى فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من مجموعة القاهرة والقناة فى دوري القسم الثاني.

بهذا التعادل رفع فريق زد رصيده إلى 41 نقطة فى صدارة ترتيب مجموعة القاهرة متساويا مع وادى دجلة بنفس الرصيد، فيما رفع فريق الإنتاج الحربى رصيده إلى 21 نقطة فى المركز الثانى عشر.

وسيكون أمام فريق السكة الحديد فرصة اعتلاء صدارة المجموعة حال تحقيق الفوز غدا أمام المصرية للاتصالات ليصل إلى النقطة 42 وينفرد بالقمة.

وفى مجموعة الصعيد، نجح فريق مصر المقاصة فى تحويل تأخره بهدف أمام ملوى إلى فوز بهدفين ليحصد ثلاث نقاط مهمة جدا فى صراع الصعيد، حيث رفع المقاصة رصيده إلى 34 نقطة فى المركز الخامس، فيما توقف رصيد ملوى عند النقطة 18 فى المركز الثالث عشر.

وسقط فريق القناة بهدف نظيف أمام مستقبل وطن، ليبقى القناة عند 38 نقطة ويتراجع إلى المركز الرابع، بينما رفع مستقبل وطن رصيده إلى 23 نقطة في المركز الحادي عشر في ترتيب المجموعة.

وجاءت نتائج مباريات مجموعة القاهرة حتى الآن كالتالى:

زد 0 / 0 الإنتاج الحربى

منتخب السويس 0 /1 وادي دجلة

كهرباء الإسماعيلية 2/2 النصر

مستقبل وطن 1/ 0 القناة

العبور 0 /0 الترسانة

إيسترن كومباني 2 /0 الإعلاميين

بتروجت 1 /0 بورتو السويس

الفيوم 1 /0 أسمنت أسيوط