شكرا لقرائتكم خبر عن 15 دقيقة.. الأهلي يهاجم بعد التقدم على القطن الكاميروني بهدف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 15 دقيقة من مباراة الأهلي والقطن الكاميروني المقامة حالياً باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والنتيجة تُشير إلى تقدم الأهلي بهدف محمد شريف.

جاءت بداية المباراة حماسية من جانب الأهلي ونجح في تسجيل هدف مُبكر من جملة رائعة بدأت من محمد شريف إلى معلول إلى طاهر محمد طاهر الذي لعبها بطريقة جيدة تصل محمد شريف الذي أستلم الكرة بشكل رائع وسددها في شباك الحارس الكاميروني مُحرزاً الهدف الأول في الدقيقة الأولى.

بعد الهدف لم يهدأ أداء الأهلي وواصل الضغط على مرمى المنافس الكاميروني فيما إعتمد الأخير على الهجماتن المرتدة.