مانشستر سيتي يعبر نيوكاسل ويقلص الفارق مع آرسنال

المنامة - ياسر ابراهيم - اجتاز مانشستر سيتي واحدة من أصعب مبارياته في الدوري الإنكليزي الممتاز ليقلّص الفارق مع آرسنال المتصدر.

انتصر مانشستر سيتي على ضيفه نيوكاسل 2-0 اليوم السبت في المرحلة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ومنح فودين سيتي الأفضلية بعد مرور 15 دقيقة على صافرة البداية بعد كرة من الإسباني رودري.

وأكّد مانشستر سيتي انتصاره بهدف البرتغالي برناردو سيلفا الذي استفاد من تمريرة النرويجي هالاند المميزة (67).

وزاد سيتي من متاعب نيوكاسل الذي لم يتذوق طعم الفوز في آخر خمس مباريات وتلقى خسارته الثالثة توالياً بجميع المسابقات.

وتوقف رصيد نيوكاسل عند 41 نقطة في المركز الخامس وبفارق أربع نقاط عن توتنهام الرابع ونقطتين فقط عن ليفربول السادس.

من جهته واصل مانشستر سيتي الضغط على المتصدر حين رفع رصيده إلى 58 نقطة بفارق نقطتين مؤقتاً عن آرسنال الذي يواجه بورنموث اليوم أيضاً.

(بي ان سبورت)