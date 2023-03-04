موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد.. والقناة الناقلة.. والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يستضيف ليفربول، نظيره مانشستر يونايتد، في السادسة والنصف مساء غد الأحد، في الجولة 26 للدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول، يدخل المباراة وهدفه تناسي الكبوات المتواصلة التي يتعرض لها هذا الموسم، وكان أخرها الهزيمة المذلة على يد ريال مدريد في دوري الأبطال ٥-٢.

ويحتل ليفربول المركز السادس بـ 39 نقطة، فيما يأتي مانشستر يونايتد في المركز الثالث بـ49 نقطة.

التشكيل المتوقع لليفربول

من المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المباراة بالتشكيل التالي:

التشكيل: 4-2-3-1

أليسون بيكر

أندرو روبرتسون - جو جوميز - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

فابينيو - جوردان هندرسون - ستيفان بايتيتش

داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو

القناة الناقلة

تذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس بريميوم ١.