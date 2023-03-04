انطلاق مباراة الأهلي والقطن الكاميروني باستاد السلام فى دوري الأبطال

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي والقطن الكاميروني باستاد السلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويضم تشكيل الأهلي لمباراة القطن كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

فيما تضم دكة الأهلي في مباراة القطن كلاً من: علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ، وبذلك يعود البرازيلي برونو سافيو بعد فترة طويلة من الغياب للأصابة.

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الأهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.