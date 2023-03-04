شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب يدرس الاعتماد على إيمانويل وفالنتاين فى هجوم الحرس أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أحمد أيوب المدير الفني لفريق حرس الحدود جلسة مع لاعبيه النيجيريين فالنتاين وإيمانويل، ووعدهما بالمشاركة والتدوير في التشكيل الأساسي للفريق الفترة المقبلة.

ويفكر أيوب فى الاعتماد على إيمانويل وفالنتاين فى هجوم الحرس أمام سيراميكا فى المباراة التي تجمع الفريقين غدا فى انطلاقة الجولة 21 من الدوري المصري الممتاز هذا الموسم.

ويسعى أحمد أيوب للخروج من دوامة النتائج السلبية مع الحرس، بعدما خاض 19 مباراة فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وتلقى الهزيمة في 10 مواجهات، وسجل لاعبوه 12 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفا.

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حرس الحدود بثلاثة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين الأحد الماضي، باستاد برج العرب، فى إطار منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء الهدف الأول في الدقيقة 12 بعد تمريرة من محمد عصام وضعت حسام حسن في إنفراد بالمرمى يمين منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة أرضية سكنت أسفل يمين المرمى، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء بعد إعاقة من أحمد شديد قناوي لمحاولة مرور مصطفى سعد داخل منطقة الجزاء، وفي الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، جاء الهدف الثالث بعد تمريرة من حسام حسن وضعت بنيامين بواتينج في إنفراد بالمرمى يسار منطقة الجزاء فسدد الأخير كرة قوية سكنت أسفل يمين المرمى.