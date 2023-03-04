شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز منتخب مصر يطمئن على تريزيجيه بعد إصابته فى الدوري التركي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه، للاطمئنان على إصابته التى تعرض لها فى مباراة فريقه طرابزون اليوم بالدوري التركي

وتعرض محمود حسن تريزيجيه، جناح فريق طرابزون سبور، للإصابة خلال مباراة عمراني سبور المقامة حاليًا ضمن منافسات الجولة الـ 24 من مسابقة الدوري التركي.

وفى الدقيقة 31، أصيب النجم المصري محمود حسن تريزيجيه بعد متابعته لفرصة مؤكدة، لكنه أمسك بفخذه الأيمن ليتم استبداله على الفور ويدخل بدلا منه ناسي أونوفار.

ويخشى الجهاز الفني للمنتخب الوطني من تأثير هذه الإصابة على إمكانية لحاق تريزيجيه بمعسكر المنتخب الذي ينطلق بعد أقل من أسبوعين استعدادا لمباراتي مالاوي في تصفيات إفريقيا.

اقترب موعد انطلاق معسكر المنتخب الوطني الأول استعدادا لمباراتي مالاوي في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوت ديفوار في يناير 2024.

وأعلن الكاف حكام مباراتي مصر ومالاوي، حيث في لقاء الذهاب بالقاهرة، يتولى الحكم الجابوني بيير غيسلان أتشو إدارة المباراة، ويعاونه مواطنه بوريس ديتسوجا وأبلميرو دوس ريس نيجرو من ساوتومي وبرينسيبي.

بينما مواجهة الإياب تم اختيار الموريتاني بيدا دحان حكما لمباراة مالاوي ومصر، ويعاونه مواطنيه يوسف محمد محمود وبونا نداي، ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر أمام منتخب مالاوي يوم 24 مارس في التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي.

بينما حدد منتخب مالاوي الساعة الثالثة يوم 28 مارس موعدًا لاستضافة منتخب مصر في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويحتل منتخب مصر المركز الرابع فى المجموعة الرابعة فى تصفيات أمم أفريقيا، بعد خوضه مباراتين، فاز فى الأولى على منتخب غينيا 1 - 0 وخسر أمام إثيوبيا 2 - 0.