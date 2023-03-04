شكرا لقرائتكم خبر عن "دكة" الأهلي أمام القطن بدوري الأبطال.. سافيو وأفشة وشادى حسين الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضم دكة الأهلي في مباراة القطن الكاميروني مساء اليوم باستاد السلام في بطولة دوري الأبطال كلاً من: علي لطفي ورامي ربيعة وبرونو سافيو ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة وشادي حسين ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف، وبذلك يعود البرازيلي برونو سافيو بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة.

فيما يضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي وعلي معلول وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي وأليو ديانج وييرسي تاو وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد شريف.

يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات فيما يأتي الأهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.