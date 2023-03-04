شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الدوري الألماني؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تزايد البحث خلال الساعات الماضية حول القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت في الجولة 23 من الدوري الألماني (بوندسليجا).

يحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 46 بفارق 3 نقاط خلف بروسيا دورتموند المتصدر، والذي لعب مباراة أكثر، بينما يأتي شتوتجارت في المركز الـ15 برصيد 19 نقطة.

مباراة شتوتجارت ستكون البروفة الأخيرة للعملاق البافاري قبل اللقاء المرتقب الأربعاء المقبل ضد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.



ورغم فوز بايرن ميونخ بهدف نظيف في الذهاب على بطل فرنسا، فإن المواجهة لن تكون سهلة في ظل عودة كيليان مبابي الذي شارك في نصف الساعة الأخير فقط من اللقاء الأول وصنع خطورة كبيرة وسجل هدفين تم إلغاؤهما بداعي التسلل.

يلتقي فريق بايرن ميونخ مع مضيفه شتوتجارت بملعب "مرسيدس بنز أرينا" يوم السبت 4 مارس/ آذار 2023.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تتولى شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية مسؤولية نقل مباريات الدوري الألماني "بوندسليجا" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل مباراة شتوتجارت مع بايرن ميونخ السبت عبر قناة "beIN Sports 1 HD Premium".

تردد قناة "beIN Sports 1 HD Premium "الناقلة لمبارة بايرن ميونخ وشتوتجارت

التردد: 11054

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

يمكن متابعة البث المباشرة لمباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ في الجولة 23 للدوري الألماني عبر خدمتي "تود" و"بي إن كونكت".

وتجدر الإشارة إلى أن كلتا الخدمتين يمكن الوصول إليهما عبر الاشتراك المدفوع مقدمًا.



سيتولى البحريني خالد الحدي مسؤولية التعليق والوصف التفصيلي على مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ في الدوري الألماني.

مباراة شتوتجارت وبايرن ميونخ

التشكيل المتوقع لمباراة بايرن ميونخ وشتوتجارت

تشكيل شتوتجارت المتوقع للقاء بايرن ميونخ

حراسة المرمى: فابيان بريدلو.

الدفاع: فالديمير أنتون ودان أكسيل زاجادو وهيروكي إيتو وقسنطينيوس مافروبانوس.

الوسط: واتارو إيندو وأتاكان كارازور وجينكي هاراجوتشي.

الهجوم: جيل دياز وسيلاس موفمبا وكريس فيهوريتش.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع للقاء شتوتجارت

حراسة المرمى: يان سومير.

الدفاع: بنجامين بافارد ودايوت أوباميكانو وماتياس دي ليخت وألفونسو ديفيز.

ارتكاز: جوشوا كيميتش وليون جورتزكا.

وسط هجوم: جمال موسيالا وكينجسلي كومان وليروى ساني.

الهجوم: إيريك ماكسيم تشوبو موتينج.

بايرن ميونخ وشتوتجارت

جدول ترتيب الدوري الألماني

بروسيا دورتموند: 49 نقطة

بايرن ميونخ: 46 نقطة

يونيون برلين: 43 نقطة

لايبزيج: 42 نقطة

فرايبورج: 41 نقطة

آينتراخت فرانكفورت: 38 نقطة