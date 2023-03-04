شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يدرس الدفع بـ أحمد فتوح فى التشكيل الأساسى للزمالك أمام الترجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، الدفع بأحمد فتوح الظهير الأيسر فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مواجهة الترجي التونسى بدورى أبطال أفريقيا.

ويفكر فيريرا فى الاعتماد على فتوح بالتشكيل الأساسى أمام الترجي، بعدما شارك اللاعب فى الشوط الثانى من مواجهة بيراميدز الأخيرة بالدورى، كما يرغب البرتغالى فيريرا فى التدوير بين اللاعب لعدم التعرض للإرهاق، لاسيما أن فيريرا يرغب فى منح محمد عبد الشافى راحة من المشاركة الأساسية بمواجهة الترجى، نظرًا للاعتماد عليه فى الفترة الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39، محتلاً المركز الثانى، بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 6، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 14 هدفا.