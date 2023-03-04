شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز عمر جابر ببرنامج تأهيل خاص استعدادًا للترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التى أقيمت اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا للترجي التونسي المقبل في دوري أبطال أفريقيا.

وخاض جابر مجموعة من التدريبات التأهيلية فى صالة الجيمانزيوم، طبقا للبرنامج التأهيلي الموضوع له من الجهاز الطبي للفريق بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً بشد عضلي وأبعدته عن لقاء بيراميدز الأخير في الدوري.

واستأنف فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم، السبت، على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.