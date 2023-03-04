شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام لمواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب السلام، منذ قليل، لخوض مباراة القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا، وقام الجهاز الفني بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول استاد السلام قبل إجراء عملية الإحماء التى تسبق المباراة.
ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.
وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.