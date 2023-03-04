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الأهلي يصل ملعب السلام لمواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب السلام، منذ قليل، لخوض مباراة القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا، وقام الجهاز الفني بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول استاد السلام قبل إجراء عملية الإحماء التى تسبق المباراة.

ويتواجد صن داونز فى صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاث مباريات، ويحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات، ويأتي الأهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

 

ويستضيف فريق الاهلى نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم السبت باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

 

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة الاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

 

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

 

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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