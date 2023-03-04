شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يصل ملعب السلام لمواجهة القطن الكاميروني بدوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت حافلة فريق الكرة بالنادي الأهلي إلى ملعب السلام، منذ قليل، لخوض مباراة القطن الكاميروني في دوري أبطال أفريقيا، وقام الجهاز الفني بمُعاينة أرض الملعب فور الوصول استاد السلام قبل إجراء عملية الإحماء التى تسبق المباراة.

ويتواجد صن داونز فى صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاث مباريات، ويحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات، ويأتي الأهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين فيما يحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.