أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة القطن الكاميرونى الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمواجهة القطن الكاميرونى بدوري أبطال أفريقيا اليوم، السبت، فى مباراة مهمة تحدد مستقبل المارد الأحمر فى النسخة الحالية من البطولة.

وطالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الاهلى، لاعبيه باستعادة الانتصارات الأفريقية بعد التعادل مع صن داونز بهدفين لكل فريق رد لتوجيه رسالة للمنافسين بأن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.

وقاد كولر الأهلى فى 27 مباراة، حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 6 مباريات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 46 هدفا وتلقت شباكه 19 أهداف، ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي على حساب الزمالك بكأس السوبر المحلى.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.