جولة تفقدية لوفد الكاف فى قناة السويس على هامش بطولة أمم أفريقيا

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" جولة فى قناة السويس خلال تواجدهم فى مصر على هامش بطولة أمم افريقيا للشباب، ونظم محمد شيحه رئيس مجموعة الإسماعيلية جولة للوفد الأفريقي فى قناة السويس رافقهم خلالها مجموعة من المتطوعين ببطولة أمم أفريقيا.

من ناحية أخرى، يجهز الاتحاد المصري لكرة القدم، ردًا رسميًا، على ملاحظات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حول تغيير ملعب استاد الإسكندرية بكأس الأمم الأفريقية للشباب المقامة حاليًا في مصر.

وكشف "كاف"، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن استبعاد استاد الإسكندرية ونقل المباريات التي كان مقررًا إقامتها عليه إلى استاد المكس، بسبب شكوى المنتخبات المشاركة فى البطولة من سوء حالة أرضية ملعب استاد الإسكندرية.

وكان عادل السليمي، المدير الفني لمنتخب تونس تحت 20 عاما، قد انتقد أرضية الملعب عقب مواجهة جامبيا، مشيرًا أن أرضية الملعب صعبت على اللاعبين المباراة ولم تساعد على الظهور بشكل جيد.

واستضاف استاد الإسكندرية مباراتي الجولة الأولى لمنافسات المجموعة الثالثة التي تضم تونس وجامبيا وبنين وزامبيا، وكان مخططًا أن يستضيف مواجهتي الجولة الثانية، ومباراة جامبيا وبنين بالجولة الثالثة، بالإضافة إلى مباراة في الدور ربع النهائي في البطولة.