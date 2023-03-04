7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الأخبار الرياضية اليوم 4 مارس 2023 العديد من الأخبار المهمة، وأبرزها فيتور بيريرا يصل القاهرة الاثنين المقبل لتولى رئاسة لجنة الحكام، فيريرا يفضل الإبقاء على محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام الترجى .

فيتور بيريرا يصل القاهرة الاثنين المقبل لتولى رئاسة لجنة الحكام

يصل البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام الجديد، القاهرة الاثنين المقبل لاستلام مهام عمله فى اتحاد الكرة بعد توقيع العقود بشكل رسمي، ويترأس بيريرا لجنة الحكام بجانب عمله كمطور للتحكيم المصرى.

يفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الإبقاء على محمد صبحي فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة الترجي التونسي بدورى أبطال أفريقيا.

اقترب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، من التعاقد مع مدير فنى أجنبى لمنتخب الرجال الأول استعداداً لبطولة أفريقيا، المقرر أن تستضيفها مصر فى أغسطس المقبل.

فيريرا يجهز الونش لمباراة الترجى التونسى فى دورى أبطال أفريقيا

يجهز البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك محمود حمدى "الونش" مدافع الفريق الأبيض لمباراة الترجى التونسي المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

زوران يرحب بتجديد عقده مع الاتحاد السكندرى.. اعرف التفاصيل

رحب الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى بتجديد عقده مع سيد البلد خصوصاً أنه يعتبر النادى بيتاً له بعدما لمس العلاقة الطيبة مع مجلس الإدارة، حيث استقر الخواجة على عقد جلسة مع المسئولين خلال الأيام المقبلة لوضع الرتوش النهائية على عقده الذى ينتهى بنهاية الموسم الحالي.