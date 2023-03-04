شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يكشف حقيقة رفض محمد حمدى الاستبدال بين شوطى مباراة السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب الشباب مواليد 2003، حقيقة ما تردد مؤخرًا حول رفض محمد حمدى لاعب المنتخب ونادى انبى استبداله بين شوطى مباراة السنغال فى أمم افريقيا، ونزول كريم الدبيس لاعب الأهلى والمنتخب بدلاً منه.

وأوضح مسئولو منتخب الشباب أن محمود جابر المدير الفنى كان يرغب فى اجراء التبديل، ولكنه وجد اللاعب أحمد رضا يتلقى العلاج من طبيب المنتخب بين شوطى المباراة، لذا تراجع عن اجراء التبديل لحين الوقوف على مصير أحمد رضا خاصة وأن الأخير ومحمد حمدى يلعبان فى الناحية اليسرى.

تابع مسئولو منتخب الشباب أن اللاعب محمد حمدى لم يعترض على استبداله كما يتردد، وأن تأجيل التبديل جاء بناء على وجهة نظر المدير الفنى بسبب موقف اللاعب أحمد رضا.

من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي استبعاد عبد الرجمن رشدان لاعب منتخب الشباب والنادي الأهلي من حساباته في معسكر المنتخب المقبل لمباراتي زامبيا في تصفيات إفريقيا بسبب ما بدر من اللاعب في معسكر منتخب الشباب وخلافاته مع الجهاز الفني بقيادة محمود جابر.

يدرس اتحاد الكرة إيقاف اللاعب عبد الرحمن رشدان، مدافع الأهلي ومنتخب الشباب، ويأتي ذلك على خلفية ما فعله اللاعب تجاه الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة محمود جابر، عقب مباراة السنغال الأخيرة فى بطولة أمم أفريقيا للشباب؛ بسبب خروجه من قائمة المباراة، حيث وجه سبابا للجهاز الفني عقب المباراة.

وودع منتخب الشباب بطولة أمم أفريقيا للشباب بعد خسارته برباعية أمام السنغال، ليتجمد رصيده عند نقطة وحيدة حصدها من التعادل مع موزمبيق فى الجولة الأولى.