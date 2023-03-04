شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الاتحاد السكندرى يجدد تعاقده مع "هينريك رودل" المدير الفنى لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، فى الاتفاق مع المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة الألماني هينريك رودل لتجديد تعاقده لقيادة الفريق خلال الموسم الرياضى القادم 2023 - 2024.

جاء تجديد تعاقد المدير الفنى عقب الجلسة التي جمعته برئيس النادى محمد مصيلى، ولجنة كرة السلة، وإلتقاء الرغبة من جانب مجلس الإدارة و المدير الفنى على تجديد التعاقد لموسم جديد.

وقاد "روديل" الفريق الأول لكرة السلة هذا الموسم، وأستطاع أن يحوزا على ثقة جُموع جماهير الثغر من خلال العروض الطيبة و المتميزه التي أشاد بها الجميع خلال مشوار الفريق ببطولة الدوري كما قاد الفريق للفوز ببطولة كأس السوبر المصري.

وأشاد محمد مصيلحى بتجديد التعاقد مع " روديل " وأشار أن أستقرار القيادة الفنية في الموسم الجديد هي أحد نقاط القوة التي سيتمتع بها زعيم الثغر خلال منافسات الموسم القادم، وأوضح أنه يثق تماماً في القدرات الفنية الكبيرة للألمانى "روديل" وقدرته على قيادة الفريق لمنصات التتويج.