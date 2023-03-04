شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي قبل مواجهة القطن الكاميرونى بدوري الأبطال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق الاهلى نظيره القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيرى يقارب العشرة آلاف مشجع، من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.