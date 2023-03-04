كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي والقطن الكاميروني فى دوري الأبطال

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القاهرة - سامية سيد - يخوض فريق الكرة بالنادي الأهلي مباراة قوية مساء اليوم، السبت، أمام القطن الكاميرونى فى دوري أبطال أفريقيا، ونرصد فى التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بمباراة الليلة، وإلى التفاصيل.

س: ما هو موعد وملعب مباراة الأهلي والقطن الكاميروني؟

ج: يلتقي الاهلى مع القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

س: ماذا عن مشوار الأهلى فى دوري الأبطال بالنسخة الحالية؟

ج: تأهل الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتأجلت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الأهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

س: وماذا عن مشوار القطن الكاميرونى فى دوري الأبطال؟ج: بدأ القطن الكاميرونى مشواره في النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة ماتلاما بطل ليسوثو في الدور التمهيدى للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد والفوز بهدف دون رد إياباً، ثم تخطى عقبة رويال ليبوباردس في دور الـ32 بالتعادل بهدف لكل فريق ذهاباً ثم الفوز إياباً بهدفين مقابل هدف.

وفى دور المجموعات تلقى القطن الكاميرونى هزيمتين أمام صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم من الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف.

س: ماذا عن ترتيب مجموعة الأهلى فى دوري الأبطال؟

ج: يتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات، ويحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات، فيما يأتي الاهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين، والقطن الكاميرونى رابعاً دون نقاط بعدما خسر مباراتين.

س: ماذا عن مواجهات الأهلى مع القطن الكاميرونى؟ج: التقى الأهلي مع القطن الكاميروني في أربع مواجهات، ثلاث منها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، والرابعة في كأس الكونفيدرالية، وخلال المواجهات الأربع أقيمت 8 مباريات بين الفريقين، فاز الأهلي في خمس مباريات وتعادل في ثلاث، ولم يفز القطن الكاميروني في أي مباراة على الأهلي، وأحرز لاعبو الأهلي 14 هدفًا في مرمى القطن مقابل ستة أهداف سجلها لاعبو القطن الكاميروني في مرمى الأهلي.