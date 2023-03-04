شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يختبر رمضان صبحى لتحديد موقفه من رحلة توجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رمضان صبحى، صانع ألعاب الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، لاختبار طبى لتحديد موقفه من السفر مع بعثة فريقه إلى توجو، لمواجهة أسكو كارا التوجولي في إطار الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث غاب اللاعب عن مواجهة فريقه أمام الزمالك بسبب الإصابة التى تعرض لها فى التدريب الأخير بتورم في أنكل القدم.

وتعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، بهذه النتيجة أرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39، محتلاً المركز الثانى، وأرتفع رصيد الزمالك للنقطة 33، فى المركز الخامس.

ويرغب الجهاز الفني لبيراميدز في حسم موقف رمضان صبحى قبل السفر إلى توجو، بع غياب اللاعب عن مواجهة الزمالك بسبب الإصابة في الأنكل، خاصة وإنه يعد من الأعمدة الأساسية بفريقه ومرافقته للبعثة سيكون بمثابة دعم كبير لزملائه.

وتقرر إقامة مباراة بيراميدز وأسكو كارا يوم 8 مارس المقبل على استاد دي كودجي، في العاصمة التوجولية لومي، وهو ملعب من النجيل الصناعي، في الرابعة مساء بتوقيت لومي، السادسة بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء طاقم تحكيم بقيادة الحكم سيلسو أرميندو، من موزمبيق، ويعاونه جيرسون دوس سانتوس المساعد الأول من أنجولا، وأرسينو مارينجولي، المساعد الثاني من موزمبيق، وسيموس بيرناردو الحكم الرابع من موزمبيق، ويراقب المباراة، الحاجي باباجانا من نيجيريا، ويراقب الحكام، شيكوودي كالسيتوس من نيجيريا، والمنسق العام مصطفى سالوي من المغرب، والمنسق الأمني جوليوس بن إمونيا من غانا.