الامارات | ختام مميز لـ"دولية أبوظبي للترايثلون"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختُتمت بطولة أبوظبي الدولية للترايثلون 2023 التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي يومي 3 و 4 الجاري، برعاية ضمان، حيث سجل الحدث العالمي في يومه الثاني المخصص لسباقات الفئات العمرية حضورًا واسعًا من مختلف فئات وشرائح المجتمع. واستقبلت حلبة مرسى ياس هواة أنشطة رياضة الترايثلون ومختلف مستويات اللياقة البدنية الذين توافدوا إلى حلبة سباقات الفورمولا1 لاختبار قدراتهم على مسارات سباقات الترايثلون التي احتضنت سباقات فئة النخبة يوم أمس.

وشهدت سباقات الفئات العمرية حضور ما يزيد عن 1000 مشارك من 74 جنسية على مدار عطلة الأسبوع، فيما شهدت قرية الفعاليات حضور أعداد كبيرة من الضيوف من أصدقاء وأفراد عائلات المشاركين الذين قدموا للتشجيع المتسابقين والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية في القرية.