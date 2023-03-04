الامارات | المنتخب يواجه الكويت في "ودية صالات"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض منتخب كرة الصالات الساعة الخامسة مساء غد مباراته الودية الاولى، بمواجهة المنتخب الكويتي ضمن استعدادات المنتخبين، للتصفيات المؤهلة لبطولة اسيا اكتوبر المقبل. وكان المنتخب دشن التدريبات 27 فبراير الماضي بقيادة المدرب بدر الزرعوني ومساعده الهولندي خالد حمداوي ومدرب الحراس جابر محمد يوسف والإداري فيصل عبدالله محمد.

وتضم قائمة المنتخب 18 لاعبا وهم حمد حيدر ومحمد مصطفوي وحمد الزعابي ومحمد جاسم وعلي الخمري ومحمد علي الريسي ومحمد البحري وماجد المعيني واحمد الشحي وعبدالله الحوسني وخالد الشوكة وراشد عبيد ومحمد عبيد واحمد خليل الحوسني وراشد سيف الهنائي. وكان الكويت وصل الدولة أول من أمس، وكان في استقباله الامين العام للجنة التنفيذية شهاب العوضي، حيث يقيم معسكرا تدريبيا استعدادا للمحفل الاسيوي.