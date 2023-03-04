مباراة الحسم.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام القطن الكاميروني اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يواجه الأهلي، نظيره القطن الكاميروني، في السادسة مساء اليوم السبت، باستاد الأهلى والسلام، ضمن منافسات الجولة المؤجلة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وفقد الأهلي 4 نقاط حتى الآن في مشواره بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث خسر أمام الهلال السوداني، بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن منافسات الجولة الثانية، ثم تعادل مع صن داونز بالقاهرة 2-2، في الجولة الثالثة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، فيما يتصدر صنداونز ترتيب فرق المجموعة برصيد سبع نقاط، ويأتي خلفه الهلال برصيد ست نقاط، ويتذيل القطن الترتيب.

التشكيل المتوقع للأهلي

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام القطن الكاميرونى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

خط الهجوم: محمد شريفخط الهجوم : حسين الشحات، كهربا

القناة الناقلة:

تنقل قناة beIN SPORTS HD 4 المباراة، كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الإفريقية.