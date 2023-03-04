شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن ودية للمنتخب الأولمبى قبل مواجهة زامبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مجلس إدارة اتحاد الكرة إقامة مباراة ودية للمنتخب الأولمبى بقيادة البرازيلى روجيريو ميكالى قبل مواجهة زامبيا فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة المؤهلة للأولمبياد.

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي، على موعد سفر المنتخب الأولمبي لزامبيا فى 24 مارس الجاري استعدادا لمباراة الإياب، وكلف البرازيلي ميكالي محمود حرب المدير الإدارى للمنتخب بإنهاء ترتيبات الرحلة مبكرا لتفادي أي مشاكل تواجه البعثة، خاصة في ظل ضيق الوقت بين مباراتي الذهاب والإياب.

وينطلق معسكر المنتخب الأوليمبي خلال الفترة من 15 إلى 27 مارس المقبلين، والذي يتخلله مواجهتي زامبيا في الدور النهائي من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة بالمغرب.

وتقرر إقامة مباراتي المنتخب الأوليمبي لكرة القدم مع نظيره الزامبي يومي 22 مارس بإستاد الدفاع الجوي الساعة السادسة مساء و27 مارس في مدينة نيدولا بزامبيا الساعة السادسة أيضا بتوقيت القاهرة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالتصفيات.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طاقم حكام مباراة المنتخب الأولمبي أمام زامبيا، حيث استقرت لجنة الحكام بالكاف على تعيين الحكم الأريتيري تيكلي موجوس تسيجاي حكما للساحة، ويعاونه مواطنه إيبويل مايكل ووياهانيس تاويلديس، والحكم الرابع إدريس محمد.

ويضم جهاز المنتخب الأوليمبي كلا من: ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب للحراس وليونياردو مخطط احمال وجواو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإداري ، ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود.صلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي ود.قاسم قدرى أخصائي التأهيل وخالد سرحان المترجم وعمر سلمان الإدارى واحمد محمد واحمد شوقي للتدليك وعيد سليمان ومحمد عيد للمهمات.