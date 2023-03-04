شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب يراقب مباراة الأهلى والقطن استعداداً لموقعة الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يراقب الجهاز الفني للمقاولون العرب، بقيادة شوقي غريب، مباراة الأهلي والقطن الكاميروني اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وذلك للتعرف بشكل أكبر على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر.

وعاد فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، لاستئناف تدريباته، أمس الجمعة، وذلك بعد انتهاء الراحة القصيرة التي حصل عليها اللاعبون لمدة 24 ساعة، عقب الهزيمة أمام فاركو بهدفين مقابل هدف في الجولة 20 من الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس في جدول مسابقة الدوري برصيد 32 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعدما خاضوا 19 مباراة، حيث فاز المقاولون في 8 مباريات وتعادلوا في مثلهم وخسروا 3 لقاءات فقط، وسجل لاعبو المقاولون 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.

وتعتبر هزيمة المقاولون العرب أمام فاركو هي الأولى لذئاب الجبل فى عام 2023، حيث لم يتعرض المقاولون للخسارة منذ بداية العام الجاري، بينما كان فريق المقاولون قد خسر أمام بيراميدز بهدفين نظيفين في 7 ديسمبر الماضي، ثم أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف في 30 ديسمبر الماضي أيضاً.

ويستهدف فريق المقاولون العرب التواجد في المربع الذهبي بالدوري خلال الموسم الجاري للعودة إلى المشاركة في البطولات القارية والعربية.