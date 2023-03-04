الامارات | تألق مبخوت والاخطاء الدفاعية وغياب كوزمين وراء تفوق الجزيرة على الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد الجزيرة من استاد الشارقة أمس بثلاث نقاط مهمة للغاية بعدما نحقق فوزا غاليا على مضيفه الشارقة بنتيجة 3-2 في ختام مباريات الجولة 18 لدوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى النقطة 33 في المركز السادس.

ورغم فوزه قبل أيام قليلة بلقب كأس السوبر الإماراتي وتقديمه مباراة كبيرة بعد انتصاره الثمين على العين بهدف نظيف، إلا ان الشارقة عاد وتراجع مجددا في الدوري، إذ تعد الخسارة أمام الجزيرة الرابعة للشارقة في الدوري والثانية على التوالي ما فرض عليه التراجع إلى المركز الخامس وتجمد رصيده عند 34 نقطة وبات الفارق بينه وبين شباب الأهلي المتصدر خمس نقاط.

ورغم تقدمه في المباراة بهدف مبكر سجله مهاجم الراس الأخضر دجانيني بعد مرور دقيقتين فقط على بداية المباراة الا أن الشارقة تراجع في الشوط الثاني ومثلت ركلة الجزاء التي احتسبت للجزيرة وسجل منها مهاجم الفريق علي مبخوت هدف التعادل لفريقه في الشوط الثاني نقطة التحول في المباراة لمصلحة الجزيرة، الذي ظهر في هذا الشوط بصورة مغايرة لما كان عليه حال الفريق في الشوط الأول.

وتبرز 5 عوامل وراء تفوق الجزيرة على الشارقة، تمثلت في الأخطاء الدفاعية القاتلة لدفاع الشارقة، بجانب تألق مهاجم الجزيرة علي مبخوت الذي نجح بجانب زملائه خصوصا المغربي أشرف بن شرقي في خلق ثغرات في دفاع الشارقة، إذ سجل مبخوت هدف التعادل من ركلة جزاء وصنع الهدف الثالث لزميله اللاعب البديل خلفان مبارك، إضافة إلى التعامل والقراءة الجيدة لمدرب الجزيرة كايزر لمجريات المباراة والتدخلات الإيجابية التي قام بها في الشوط الثاني، فضلا عن تراجع مستوى بعض لاعبي الشارقة وعدم صنعهم للفارق في صفوف الفريق، وغياب مدرب الشارقة كوزمين عن دكة البدلاء وقيادته للمباراة من المدرجات بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة الفريق الأخيرة أمام العين في كأس السوبر الإماراتي، بجانب إخفاق مساعد مدرب الشارقة كاتالين في إيجاد الحلول الهجومية وتأخره في التدخل لإنقاذ الموقف واستعادة الفريق لتوازنه.