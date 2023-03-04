الامارات | مدرب الظفرة: نحتاج للكثير من العمل لضمان البقاء في دوري المحترفين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعترف مدرب الظفرة، المغربي بدر الدين الإدريسي أن فريقه يحتاج للكثير من العمل والاجتهاد من أجل ضمان البقاء في دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم في الموسم القادم، وذلك بعد أن تأزم موقف الفريق عقب خسارته أمس على يد ضيفه الوصل بهدفين نظيفين ضمن الجولة 18 من المسابقة.

ويملك الظفرة في رصيده حالياً 7 نقاط فقط ومع تبقي 18 نقطة حتى نهاية الموسم فإنه لا سبيل أمامه سوى العود سريعاً لطريق الانتصارات والفوز في جميع الجولات القادمة حتى يضاعف من حظوظه في البقاء مع أندية المحترفين، لاسيما وأن بعض اللقاءات ستجمعه بفرق تسعى هي الأخرى لضمان البقاء.

وقال الإدريسي عقب نهاية لقاء الوصل: «نحتاج إلى العمل والاجتهاد، الكل في النادي يعملون بشكل جماعي والادارة تقدم الدعم للفريق وتوفر كل معينات العمل، علينا أن نضاعف من العمل من أجل ضمان البقاء».

وأضاف: «المباريات القادمة حاسمة ويجب أن نستعد لها بشكل أقوى، لا بالنسبة إلينا سوى الفوز فيها إذا ما أردنا المحافظة على أمل البقاء، اللاعبين المتواجدين لديهم عقلية احترافية، وكما قلت فإنه يجب علينا الاجتهاد أكثر، نحن نحتاج إلى تحقيق نتيجة إيجابية لأنها ستساعدنا في الإستمرار في طريق الانتصارات».

في المقابل، أعرب مدرب فريق الوصل أنطونيو بيتزي عن سعادته باستمرار فريقه في تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري، مؤكداً أنه ينتظر المزيد من لاعبيه من أجل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الأهداف.

وقال بيتزي: «لقد لعبنا بشكل جيد في المباريات الحالية وحافظنا على نظافة شباكنا كذلك، يجب أن نمضي نحو تحقيق المزيد من الانتصارات، في الوقت الحالي كل ما يشغل تركيزي هو محاولة تحقيق الألقاب وليس عقدي مع النادي».