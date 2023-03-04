الامارات | الملا والمرزوقي بطلا الاستعراض الحر في معرض القوارب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصل البطل العالمي راشد علي صالح الملا عزفه المنفرد في بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية 2023 محلقا بدراجته المائية في صدارة الترتيب العام لفئة الإستعراضات الحرة وبالعلامة الكاملة من 5 جولات بعدما أضاف 25 نقطة جديدة أمس الأول -الجمعة-.

وكان عشاق رياضة الدراجات المائية على موعد ساخن ومثير ضمن روزنامة فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في الموسم الرياضي 2022-2023 أقيم على هامش معرض دبي العالمي للقوارب في واجهة دبي هاربور التي تستضيف الحدث وامام أنظار وأعين زوار المعرض اللذين إلتفوا في موقع الحدث لمتابعة الفعاليات البحرية الجميلة والمشوقة.

وحظيت المنافسات بمتابعة سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ومستشار معرض دبي العالمي للقوارب 2023 ومحمد الفلاحي المدير التنفيذي في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ومحمد المري مدير إدارة الشئون الرياضية.

وتألق الملا في فقرته التي قدم فيها الجديد من الحركات المثيرة في ترويض الدراجة المائية والقفز بها فوق المياه مؤكدا موهبته الفذة والتي أهلته ليكون بطلا للعالم من خلال منافستها السنوية محتكرا هذا الإنجاز ومهديا اللقب تلو الاخر الى الإمارات.

وتفوق الملا على باقي المشاركين في فئة الاستعراض الحر حيث حصل البطل عبدالجليل العوضي على المركز الثاني بعدما اجاد صناعة الحركات وحل بطلنا محمد الهاملي في المركز الثالث أيضا بعدما قدم فاصلا مهاريا متطورا.

كما شارك راشد السويدي واستطاع ان ينهى الاستعراض في المركز الرابع للترتيب العام فيما حصل المتسابق المغربي ياسين فضلي على المركز الخامس ونال المتسابق الجنوب افريقي رينارد سترهوزين المركز السادس.

وفي مسابقة فئة هايدروفلاي التي جرت ضمن منافسات سباق دبي للدراجات المائية كانت الغلبة والتفوق من نصيب ماجد المرزوقي.

واظهرت منافسات الاستعراض الحر مواهب شابة برزت في هذه الرياضة المثيرة مؤخرا مثل الشقيقين محمد وسعيد حشر بن صبيح الفلاسي واللذين احتلا المركز الثاني والرابع في المسابقة بينما نال بطلنا محمد خالد الفلاسي المركز الثالث.