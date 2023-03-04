الامارات | أسطورة بايرن ميونخ يستبعد الاستغناء عن مانويل نوير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال كارل هاينز رومينيجه، الرئيس التنفيذي السابق لنادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه لا يعتقد أن النادي سيستغنى عن خدمات حارس المرمى المصاب مانويل نوير في الصيف.

وقال رومينيجه أحد أساطير الكرة الألمانية في مقابلة لصحيفة «بيلد»، نشرتها اليوم السبت:«الاحترام المتبادل شديد للغاية. كل طرف يعرف قيمة الآخر بالنسبة له.»

ويعمل نوير، الذي يرتبط بعقد مع بايرن ميونخ حتى يونيو 2024، من أجل العودة بعد أن تعرض لإصابة أنهت موسمه، وذلك خلال ممارسة التزلج في فترة الأجازة.

وقال رومينيجه:«التقيت مانويل (نوير) صدفة مؤخرا، واعطاني انطباعا جيدا للغاية. إنه لا يزال يتمتع بطموح شديد. وأنا واثق من أنه سيعود للمشاركة ضمن صفوف بايرن».

وأضاف رومينيجه أنه يتمنى رؤية نوير يقود المنتخب الألماني في كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا.