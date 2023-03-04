شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في ثالث جولات المارد الأحمر في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت الموافق 4 مارس بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.
يعتلي فريق صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وخلفه الهلال السوداني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات أيضًا، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث بنقطة واحدة ولكن من مباراتين، ويتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة دون رصيد وجاء الترتيب الكامل على النحو التالى:
موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا
1- صن داونز - المركز الأول - 7 نقاط
2_ الهلال - المركز الثانى - 6 نقاط
3- الأهلي - المركز الثالث - نقطة واحدة
4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.
وتنقل فعاليات مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في البداية عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 ويتولى التعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف، كما ستنقل عبر قناة أون تايم سبورت الأرضى ويتولى التعليق محمد الكواليني.
كما ستنقل عبر القنوات المفتوحة على النحو التالى:
تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد
أسم القناة: Libya Al Ahrar TV.
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 10815.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: 5/6.
الجودة: HD.
تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023
أسم القناة: ETV Mezinagna.
القمر الصناعي: NileSat.
التردد: 11513.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 3/4.
الجودة: SD.