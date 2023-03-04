شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في ثالث جولات المارد الأحمر في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت الموافق 4 مارس بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.



يعتلي فريق صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وخلفه الهلال السوداني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات أيضًا، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث بنقطة واحدة ولكن من مباراتين، ويتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة دون رصيد وجاء الترتيب الكامل على النحو التالى:

1- صن داونز - المركز الأول - 7 نقاط

2_ الهلال - المركز الثانى - 6 نقاط

3- الأهلي - المركز الثالث - نقطة واحدة

4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.



وتنقل فعاليات مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في البداية عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 ويتولى التعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف، كما ستنقل عبر قناة أون تايم سبورت الأرضى ويتولى التعليق محمد الكواليني.

كما ستنقل عبر القنوات المفتوحة على النحو التالى:

تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد

أسم القناة: Libya Al Ahrar TV.

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 10815.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل التصحيح: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

أسم القناة: ETV Mezinagna.

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4.

الجودة: SD.