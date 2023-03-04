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موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يواجه الأهلي نظيره القطن الكاميروني، في ثالث جولات المارد الأحمر في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023، في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت الموافق 4 مارس بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.


يعتلي فريق صن داونز ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، وخلفه الهلال السوداني برصيد 6 نقاط من 3 مباريات أيضًا، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث بنقطة واحدة ولكن من مباراتين، ويتذيل القطن الكاميروني ترتيب المجموعة دون رصيد وجاء الترتيب الكامل على النحو التالى:

 

موعد مباراة الأهلي ضد القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا

 

1- صن داونز - المركز الأول - 7 نقاط

2_ الهلال - المركز الثانى - 6 نقاط

3- الأهلي - المركز الثالث - نقطة واحدة

4- القطن الكاميروني - المركز الرابع - دون نقاط.


وتنقل فعاليات مباراة الأهلي والقطن الكاميروني في البداية عبر قناة بين سبورت إتش دي 4 ويتولى التعليق المعلق الرياضي رؤوف خليف، كما ستنقل عبر قناة أون تايم سبورت الأرضى ويتولى التعليق محمد الكواليني.

 

كما ستنقل عبر القنوات المفتوحة على النحو التالى:

تردد قناة ليبيا الأحرار HD الجديد

أسم القناة: Libya Al Ahrar TV.
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 10815.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل التصحيح: 5/6.
الجودة: HD.

تردد قناة ETV الإثيوبية SD الجديد 2023

أسم القناة: ETV Mezinagna.
القمر الصناعي: NileSat.
التردد: 11513.
الاستقطاب: عمودي.
معامل التصحيح: 3/4.
الجودة: SD.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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