شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفتقد 11 لاعبا أمام القطن الكاميرونى الليلة.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره القطن الكاميروني فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويغيب عن الأهلى فى مباراة الليلة أمام القطن الكاميرونى كل من، أكرم توفيق وكريم فؤاد ومحمود عبد المنعم "كهربا" ومحمود متولي وحسين الشحات وخالد عبد الفتاح وعمرو السولية وأحمد عبد القادر، ويغيب التونسى محمد الضاوى كريستو لتواجده مع منتخب بلاده المشارك فى كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاماً، فيما تم استبعاد أيمن أشرف وحمزة علاء لوجهة نظر فنية.

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة برصيد سبعة نقاط من ثلاثة مباريات، فيما يحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات، ويأتي الأهلى ثالثاً برصيد نقطة من مباراتين، ويحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتأجلت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات.