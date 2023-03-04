شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يفتقد جهود محمد فتح الله أمام المصرى بسبب الإيقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفقد فريق طلائع الجيش، بقيادة عماد النحاس، جهود لاعبه محمد فتح الله مدافع الفريق فى مباراة المصري البورسعيدى المقبلة بالدوري، بسبب الإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالدوري.

ويعكف عماد النحاس على دراسة مباريات المصري البورسعيدى في الدوري للوقوف على نقاط القوة والضعف للفريق قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للمسابقة.

ويولى النحاس ورفاقه اهتماماً كبيراً بمباراة المصري مع انبى في الجولة الأخيرة للدوري من أجل تحديد خطة مواجهة الفريق البورسعيدى بما يضمن تصحيح مسار الطلائع في جدول المسابقة.

ويستعد الطلائع لمواجهة المصري البورسعيدى فى الخامسة مساء الاثنين المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري

ويحتل الطلائع المركز الثالث عشر بجدول الدوري برصيد 17 نقطة، بعدما لعب 20 مباراة حقق الفوز في ثلاثة لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبوه 21 هدفاً وتلقت شباكه 30 هدف.

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا كبيرًا على حساب منافسه طلائع الجيش بنتيجة 4-3 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الدوري المصري ، وأقيمت مباراة الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش على ملعب جهاز الرياضة ضمن لقاءات الجولة الـ20 من المسابقة المحلية.