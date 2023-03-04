شكرا لقرائتكم خبر عن مدير فنى أجنبى لمنتخب الطائرة استعدادا لبطولة أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب مسئولو اتحاد الكرة الطائرة، برئاسة ياسر قمر، من التعاقد مع مدير فنى أجنبى لمنتخب الرجال الأول استعداداً لبطولة أفريقيا، المقرر أن تستضيفها مصر فى أغسطس المقبل.

ومن المنتظر أن يعلن اتحاد الطائرة عن هوية المدير الفنى الأجنبى عقب الانتهاء من كافة التفاصيل تمهيدا لحضوره لمصر لتوقيع العقود وبدء مهمته رسميا.

وتلقى الاتحاد المصري للكرة الطائرة، مؤخرا، موافقة الاتحاد الأفريقي للعبة برئاسة بشري حجيج على استضافة مصر للبطولة الأفريقية المحدد موعدها في شهر أغسطس المقبل.

وجاءت موافقة الاتحاد الأفريقي بإسناد تنظيم البطولة لمصر بعد الملف القوى الذى تقدم به مجلس إدارة الاتحاد المصري، وتأكيدهم على الدعم الكبير للدولة المصرية لكافة الأحداث والبطولات التى تحتضنها مصر.

وقرر الاتحاد الأفريقي، فى وقت سابق، إسناد البطولة الأفريقية للأندية "رجال وسيدات" والمحدد موعدها فى إبريل المقبل لدولة تونس.