شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام القطن.. طاهر وبيرسى تاو وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة آلاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة، التى يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة فى تاريخه.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام القطن الكاميرونى مكونا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وعلي معلول. خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وأحمد قندوسي وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو. خط الهجوم: محمد شريف.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الأهلى في دوري أبطال أفريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.