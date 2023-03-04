شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتفوق على القطن فى القيمة التسويقية قبل مواجهة الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الأهلى مع القطن الكاميرونى فى السادسة مساء اليوم، السبت، باستاد الأهلى والسلام فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على القطن الكاميرونى واستغلال إقامة المباراة بملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة آلاف مشجع من أجل العودة للمنافسة على بطاقة الصعود للدور ربع النهائي للبطولة التي يتطلع للتتويج بلقبها للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

وتبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للقطن الكاميرونى 250 ألف يورو.

من جهته طالب السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للنادى الأهلى، لاعبيه باستعادة الانتصارات الأفريقية بعد التعادل مع صن داونز بهدفين لكل فريق رد، لتوجيه رسالة للمنافسين بأن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر فى تاريخه هذا الموسم.

وفى المقابل، أكد هامان جابريل، المدير الفنى لنادى القطن الكاميرونى، صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلى، وقال للاعبيه، "لم نفز على الأهلي مطلقًا وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد، لم يعد أمامنا غير تحقيق نتيجة إيجابية، وجئنا للقاهرة من أجل تقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب ليس لدينا ما نخسره أو نخاف منه، بالتالي سنقدم كل شيء للحفاظ على حظوظنا".