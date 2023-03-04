شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سلاح فيوتشر لمحاربة الإرهاق قبل لقاء الجيش الملكى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي الأربعاء المقبل فى المباراة التي تجمع الفريقين بالقاهرة، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.
من جهته طالب علي ماهر الجهاز الطبي لفيوتشر بسرعة تجهيز المصابين واستعادتهم فى أقرب فرصة، خاصة الثنائي مروان محسن وحاجي باري مهاجمى الفريق، حيث لا يتواجد لدى الفريق مهاجم بديل لأحمد عاطف فى الفترة الأخيرة بسبب الاصابات التي عصفت بلاعبي الفريق نتيجة ضغط المباريات.
من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتسر، أن الفريق يوواجه ضغط مباريات كبير في الوقت الحالي، والمدير الفني علي ماهر أشرك جميع اللاعبين الموجودين بالفريق في الشهر الأخير، ويحاول عمل استشفاء للمجموعة بشكل مستمر.