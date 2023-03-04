شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سلاح فيوتشر لمحاربة الإرهاق قبل لقاء الجيش الملكى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني لفيوتشر بقيادة علي ماهر بجلسات الاستشفاء المكثفة للاعبى الفريق، للتغلب على حالة الإرهاق التى يعاني منها أغلب اللاعبين بسبب ضغط المباريات، وذلك قبل مواجهة الجيش الملكي المغربي، فى الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأغلق الجهاز الفني صفحة الدوري مؤقتاً بعد التعادل مع الإسماعيلى سلبياً فى الجولة 20 من عمر المسابقة المحلية، وذلك لبدء الاستعداد لمواجهة الجيش الملكي.

ومن المقرر أن يلتقي فيوتشر بالجيش الملكي الأربعاء المقبل فى المباراة التي تجمع الفريقين بالقاهرة، ويتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، بينما يأتي بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 5 نقاط، ثم فيوتشر فى المركز الثالث برصيد نقطتين، وأخيراً إسكو كارا التوجولي فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

واستهل فيوتشر مشواره فى دور المجموعات بالتعادل خارج الديار مع إسكو كارا بهدف لمثله، ثم تعادل مع بيراميدز بنفس النتيجة في الجولة الثانية، قبل أن يخسر من الجيش الملكي بالمغرب بنتيجة 2/0.

من جهته طالب علي ماهر الجهاز الطبي لفيوتشر بسرعة تجهيز المصابين واستعادتهم فى أقرب فرصة، خاصة الثنائي مروان محسن وحاجي باري مهاجمى الفريق، حيث لا يتواجد لدى الفريق مهاجم بديل لأحمد عاطف فى الفترة الأخيرة بسبب الاصابات التي عصفت بلاعبي الفريق نتيجة ضغط المباريات.

من جانبه، أكد عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لفيوتسر، أن الفريق يوواجه ضغط مباريات كبير في الوقت الحالي، والمدير الفني علي ماهر أشرك جميع اللاعبين الموجودين بالفريق في الشهر الأخير، ويحاول عمل استشفاء للمجموعة بشكل مستمر.