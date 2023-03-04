شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأهل الأهلى لدور الثمانية الأفريقى؟.. 3 سيناريوهات ترسم طريق المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر
وتأجلت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات.
سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية بدوري الابطال
السيناريو الأول
السيناريو الثانى
أما في حالة فوز الأهلي على في مباراتيه على القطن الكاميروني ثم الفوز على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.
السيناريو الثالث
أما إذا فاز الأهلي في مباراتيه ضد القطن الكاميروني، والفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صنداونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب إفريقيا.
ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة بالفوز على الهلال في جنوب إفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.
1_ ماميلودي صن داونز:7 نقاط من 3 مباريات
2_ الهلال السوداني: 6 نقاط من 3 مباريات
3_ الأهلي : نقطة من مباراتين
القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال
تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.