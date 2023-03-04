شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يتأهل الأهلى لدور الثمانية الأفريقى؟.. 3 سيناريوهات ترسم طريق المارد الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصبح من الضروري فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد فريق القطن الكاميروني أولًا والمقرر إقامتها اليوم السبت على ستاد الاهلى والسلام ليرفع رصيده إلى 4 نقاط وليبقي على آماله في التأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتأجلت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

سيناريوهات تأهل الاهلى لدور الثمانية بدوري الابطال

السيناريو الأول

في حالة فوز الأهلي في مباراته المؤجلة ضد القطن، ثم الفوز في مبارياته الـ3 الأخرى بـ مجموعات بطولة إفريقيا، سيرتفع رصيده إلى 13 نقطة، وهنا يصعد لربع نهائي البطولة الأفريقية مباشرة دون انتظار باق النتائج.

السيناريو الثانى

أما في حالة فوز الأهلي على في مباراتيه على القطن الكاميروني ثم الفوز على الهلال السوداني، والتعادل مع ماميلودي صنداونز والوصول لـ11 نقطة يمكنه التأهل بشرط تعثر الهلال أمام الفريق الجنوب أفريقي.

السيناريو الثالث

أما إذا فاز الأهلي في مباراتيه ضد القطن الكاميروني، والفوز على الهلال السوداني، والخسارة أمام ماميلودي صنداونز والوصول لـ10 نقاط، يمكنه التأهل أيضًا بشرط خسارة الفريق السوداني أمام بطل جنوب إفريقيا.

ترتيب مجموعة الاهلى في دوري الابطال

ويتواجد صن داونز في صدارة المجموعة بالفوز على الهلال في جنوب إفريقيا ثم الانتصار على القطن الكاميروني والتعادل أمام الأهلي في ملعب الأخير.

1_ ماميلودي صن داونز:7 نقاط من 3 مباريات

2_ الهلال السوداني: 6 نقاط من 3 مباريات

3_ الأهلي : نقطة من مباراتين



القناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال 4_ القطن الكاميروني: 0 نقاط من مباراتينالقناة الناقلة لمباريات الاهلى في دوري الابطال

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