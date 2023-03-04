الأهلي يواجه القطن والسيتي أمام نيوكاسل.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 4-3-2023، عدد من المباريات الهامة والمرتقبة في مختلف البطولات حول العالم، وأبرزها مباراة الأهلي أمام القطن الكاميروني بدوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف الأهلي فريق القطن على ملعب "الأهلي وي السلام"، في الجولة الأولى المؤجلة من دور المجموعات.

وفي الدوري الإنجليزي، يواجه أرسنال فريق بورنموث لمواصلة الصدارة والاقتراب خطوة من درع البريميرليج، فيما يلعب مانشستر سيتي ملاحقه على الصدارة مع نيوكاسل.

ونستعرض لكم جدو لمباريات مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × القطن الكاميروني، تقام المبارة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية وتذاع على قناة تايم سبورت الأرضية وbeIN Sports Hd4.

الدوري الإنجليزي الممتاز

مانشستر سيتي × نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

آرسنال × بورنموث، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

أستون فيلا × كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

برايتون × وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2.

تشيلسي × ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

وولفرهامبتون × توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

ساوثهامتون × ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على beIN Sports HD 1 English.

الدوري الإسباني

خيتافي × جيرونا، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

ألميريا × فياريال، تقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

ريال مايوركا × إلتشي، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1

أتلتيكو مدريد × إشبيلية، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي

مونزا × إمبولي، تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

أتلانتا × أودينيزي، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

فيورنتينا × ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

الدوري الإلماني

يونيون برلين × كولن، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3.

ماينز × هوفنهايم، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 6 HD max.

بوروسيا مونشنجلادباخ × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 6.

بوخوم × شالكه، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 5 HD max.

أوجسبورج × فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية وتنقل علي قناة beIN Sports HD 7.

شتوتجارت × بايرن ميونخ، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3 وbeIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الفرنسي

لانس × ليل، تقام المباراة في تمام الساعة 6 القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

باريس سان جيرمان × نانت، تقام المباراة في تمام الساعة 10 القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2 وbeIN Sports 1 HD Premium.

الدوري السعودي

ضمك × التعاون، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة ssc1.

الشباب × العدالة، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة ssc1.

كأس آسيا تحت 20 عاماً

إيران × استراليا، تقام المباراة في تمام الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة،1 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة SSC Extra1 و beinsport AFC.

سوريا × إندونسيا، تقام المباراة في تمام الساعة 2 بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة SSC Extra1 و beinsport AFC.

قطر × فيتنام، تقام المباراة في تمام الساعة 2 بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة SSC Extra2 و beinsport AFC.

أوزبكستان × العراق، تقام المباراة في تمام الساعة 2 بتوقيت القاهرة، 3 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة SSC Extra1 و beinsport AFC.