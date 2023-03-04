في غياب 6 لاعبين.. الأهلي يستضيف القطن الكاميروني في مواجهة هامة بدوري الأبطال.. موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

الشارقة - اميمة ياسر -

يستضيف الأهلي فريق القطن الكاميروني، مساء اليوم السبت، في اللقاء المؤجل من الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويدخل الأهلي مباراة القطن الكاميروني رافعا شعار "لا بديل عن الفوز"، حيث يسعى المارد الاحمر للإبقاء على فرصه في التأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة القارية، مستغلا إقامة اللقاء على ملعبه بحضور جماهيري يقارب العشرة الاف مشجع.

وكانت مباراة الاهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات قد تأجلت بسبب مشاركة الفريق الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

موعد المباراة

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم السبت، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وتقام على ستاد "الأهلي وي السلام".

ترتيب المجموعة الثانية

يتصدر ترتيب المجموعة الرابعة فريق صن داونز الجنوب إفريقي برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، ويحل الهلال السودانى ثانياً برصيد 6 نقاط من 3 لقاءات، فيما يأتي الاهلى ثالثاً برصيد نقطة واحدة من مباراتين، ويحل القطن الكاميرونى رابعاً بدون نقاط بعدما لعب مباراتين.

الغيابات

ويدخل الأهلي مباراة القطن الكاميروني مفتقدا لجهود عدد كبير من لاعبيه، وهم:

- اللاعب حسين الشحات: بسبب معاناته من شد قوي في عضلة السمانة.

- اللاعب محمود متولي: بسبب معاناته من شد في العضلة الخلفية.

- اللاعب خالد عبد الفتاح: بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الركبة.

- اللاعب عمرو السولية: بسبب معاناته من الإصابة في عضلة السمانة.

- اللاعب أحمد عبد القادر: بسبب معاناته من الإصابة بجزع في الركبة.

- اللاعب محمود كهربا: بسبب معاناته من إجهاد في العضلة الضامة.

كما يغيب التونسى محمد الضاوي بسبب تواجده مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يبدأ الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، مباراة القطن الكاميروني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - أليو ديانج - مروان عطية / أحمد قندوسي.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - محمد شريف.

القنوات الناقلة

تذاع مباراة الأهلي والقطن الكاميروني عبر قناة "بي إن سبورت 4" المشفرة.

كما تُعد قناة "تايم سبورت" الأرضية، هي القناة المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والقطن الكاميروني، حيث يمكن ضبط ترددها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- ضبط التليفزيون العادي، على تردد UHF 32 بعد توصيل «إريال خارجي».

- حال استخدام شاشات LCD أو LED، يجب تحويلها إلى خاصية ATV إلى DTV، وبعد ذلك توصيل الإريال الخارجي وإتمام عمليات البحث.