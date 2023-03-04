شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار القطن الكاميرونى فى دورى الأبطال قبل مواجهة الأهلى الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السادسة مساء اليوم، السبت، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع القطن الكاميرونى باستاد الأهلى والسلام، فى اللقاء المؤجل من الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا

بدأ القطن الكاميرونى مشواره فى النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا بتخطى عقبة ماتلاما بطل ليسوثو فى الدور التمهيدى للبطولة بالفوز ذهاباً بثلاثة أهداف دون رد والفوز بهدف دون رد إياباً، ثم تخطى عقبة رويال ليبوباردس في دور الـ32 بالتعادل بهدف لكل فريق ذهاباً ثم الفوز إياباً بهدفين مقابل هدف.

وفى دور المجموعات، تلقى القطن الكاميرونى هزيمتين أمام صن داونز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ثم الهلال السودانى بهدفين مقابل هدف.

من جهته أكد هامان جابريل، المدير الفنى لنادى القطن الكاميرونى، صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام الأهلى، وقال للاعبيه، "لم نفز على الأهلي مطلقًا وستكون مباراة صعبة بالنسبة لنا بكل تأكيد، لم يعد أمامنا غير تحقيق نتيجة إيجابية، وجئنا للقاهرة من أجل تقديم كل ما لدينا داخل أرضية الملعب ليس لدينا ما نخسره أو نخاف منه، بالتالي سنقدم كل شيء للحفاظ على حظوظنا". وأضاف جابريل، "الأهلي ليس أمامه فرصة لخسارة نقاط جديدة أمامنا، وهو ما يصعب مهمتنا أكثر بعد فقدان 5 نقاط فى أول جولتين، نحن الطرف الأضعف في المجموعة ونتائج الأهلي ستعقد من مهمتنا أكثر". وواصل مدرب القطن الكاميروني، "الأهلي عملاق الكرة الإفريقية ولديه كل الاحترام وسنحاول بذل كل ما لدينا أمامهم لمحاولة خطف أي نقاط، وما نحاول تحقيقه مع القطن الكاميروني في الوقت الحالي خاصة مع الصعوبات الكبيرة المالية التي نواجهها لكننا نحاول التعامل معها".