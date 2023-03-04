شكرا لقرائتكم خبر عن 24 هدفاً فى ملخص الجولة 20 بالدورى.. والاتحاد والطلائع الأكثر تهديفاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، والتي شهدت تسجيل 24 هدفاً فى جميع المباريات، كما شهدت ذات الجولة مفارقة غريبة بتعادل الفرق الكبيرة، سواء، الأهلي، الزمالك، بيراميدز، وفيوتشر.

وتعتبر مباراة الاتحاد السكندري وطلائع الجيش والتى انتهت بفوز زعيم الثغر بأربعة أهداف مقابل ثلاثة هى أعلى مباريات تلك الجولة من حيث الغزارة التهديفية، بعدما شهد اللقاء 7 أهداف كاملة.

فيما يعد فوز سموحة على حرس الحدود بثلاثية نظيفة، هي ثاني أكبر نتيجة في تلك الجولة، التي جاءت نتائجها متقاربة للغاية أو بفارق هدف واحد.

وتكررت نتيجة 2/1 في 4 مباريات خلال تلك الجولة، حيث، فاز أسوان على غزل المحلة، والمصري على إنبي، وسيراميكا على البنك الأهلي، وفاركو على المقاولون العرب بنفس النتيجة.

وسقط الكبار في فخ التعادل، حيث، تعادل الأهلي مع الداخلية 1/1، والزمالك مع بيراميدز سلبياً، وفيوتشر مع الاسماعيلي سلبياً أيضاً، ليبقى صراع القمة كما هو.

ويتصدر النادي الأهلي جدول مسابقة الدوري برصيد 41 نقطة، وفي المركز الثاني بيراميدز برصيد 39 نقطة، وثالثاً يأتي فريق فيوتشر برصيد 39 نقطة أيضاً، ويحل الاتحاد السكندري في المركز الرابع برصيد 36 نقطة، والزمالك فى المركز الخامس برصيد 33 نقطة.