فيريرا يفضل الإبقاء على محمد صبحى فى حراسة مرمى الزمالك أمام الترجى

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القاهرة - سامية سيد - يفضل البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، الإبقاء على محمد صبحي فى حراسة مرمى فريقه خلال مواجهة الترجي التونسي بدورى أبطال أفريقيا.

ويدرس فيريرا استمرار محمد صبحي فى حراسة عرين الزمالك، خلال مواجهة الترجي بعد المستوي الثابت الذى قدمه الحارس فى مواجهة بيراميدز بالدورى.

وتعادل بيراميدز والزمالك، سلبيًا، فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الجمعة، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد بيراميدز للنقطة 39، محتلاً المركز الثانى، بعدما خاض 20 مباراة، حقق الفوز فى 11، وتعادل فى 6، وخسر 3، فيما سجل لاعبوه 29 هدفا، وسكنت شباكه 14 هدفا.

ويستعد الزمالك لمواجهة الترجي التونسي الثلاثاء المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا.