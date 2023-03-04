شكرا لقرائتكم خبر عن مشوار الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة القطن الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الكرة بالنادى الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، لمواجهة القطن الكاميرونى فى دوري أبطال أفريقيا اليوم، السبت، فى مباراة مهمة تحدد مستقبل المارد الأحمر فى النسخة الحالية من البطولة.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتأجلت مباراة الأهلى ضد القطن الكاميروني في الجولة الأولى بدور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية”، بينما خسر الاهلى مباراته أمام الهلال السودانى في الجولة الثانية لدور المجموعات بهدف دون رد ثم تعادل مع صن داونز بطل جنوب أفريقيا بهدفين لكل فريق في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

تنقل قنوات beIN Sports مباريات الاهلى في دوري أبطال افريقيا كونها الناقل الحصرى لمباريات البطولة الأفريقية.